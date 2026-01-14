Кузбасский двор признан самым дружным в стране

Подведены итоги традиционного Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», организованного «Единой Россией» и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках проекта «Школа ЖКХ».

«Жители дома №11 на улице Московской в Юрге победили во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». «Единая Россия» вместе со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления собрали более 3,5 тысяч заявок со всей страны, чтобы найти лучшие примеры взаимодействия жителей и управляющих компаний. Самые эффективные практики выставили на суд 280 тысяч участников народного голосования, которые и определили победителей», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как подчеркивают организаторы, традиционно самыми популярными стали номинации «Лучший двор» (1619 заявок) и «Самый дружный дом» (901 заявка).

Кроме того, Кузбасс признали лучшим регионом Сибири по организации и активности в конкурсе.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса