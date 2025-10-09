Кузбасский мошенник «продал» жителю Республики Тыва чужой трактор по поддельным документам

37-летний житель Мариинска организовал сложную схему обмана с сельскохозяйственной техникой, в результате которой доверчивый покупатель из Республики Тыва потерял 460 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле прошлого года 37-летний житель Мариинска в сети «Интернет» на одном из сайтов объявлений о продаже автотехники увидел трактор «Беларус МТЗ-82», который продавал местный житель. Предприимчивый мариинец скопировал из этого объявления фотографии трактора, а в дальнейшем смог приобрести и поддельный паспорт на данную самоходную машину. После этого мужчина разместил на этом же сайте своё объявление о продаже трактора за 500 тысяч рублей, на которое вскоре откликнулся житель Республики Тыва. Согласовав дату приезда покупателя, мариинец договорился с реальным продавцом трактора на эту же дату посмотреть технику под предлогом её возможного приобретения.

В день приезда покупателя из Тывы мариинец договорился с реальным продавцом взять трактор на несколько часов для того, чтобы проверить его техническое состояние. Таким образом «аферист» на тракторе и приехал на встречу с тувинцем для возможного заключения договора купли-продажи. После осмотра трактора тувинец согласился его приобрести, но мариинец попросил оставить трактор у него в пользовании ещё на месяц, так как якобы необходимо было окончить кое-какие работы по хозяйству. Тувинец согласился, заключил договор купли-продажи, забрал с собой тот самый поддельный паспорт транспортного средства (будучи уверенным в его подлинности), и перевёл задаток в размере 350 тысяч рублей. После этого мариинец уехал на тракторе и вернул его законному владельцу.

На следующий день мариинец в ходе телефонного разговора с тувинцем убедил последнего перевести ему ещё 110 тысяч рублей под предлогом скидки итоговой цены за трактор, и перестал выходить на связь.

Через некоторое время обманутый покупатель приехал в Мариинск, и написал заявление о совершённом преступлении в правоохранительные органы.

В результате в отношении 37-летнего мариинца было возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в крупном размере, а также за приобретение, хранение и использование поддельного официального документа.

Мариинец вину в совершении преступлений признал полностью, и до постановления приговора частично возместил потерпевшему причинённый ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Суд назначил мошеннику наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Одновременно с этим суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, постановив взыскать с осуждённого сумму оставшегося материального ущерба в размере 420 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд