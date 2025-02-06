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Кузбасский врач назвал 10 факторов развития рака

Профилактика раковых образований – в первую очередь персональная ответственность, считают врачи. Основные риски, которые могут повлиять на развитие онкологических заболеваний, обозначил заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта Александр Марковский.

 

1. Курение. 

2. Употребление алкоголя. 

3. Употребление в пищу переработанного красного мяса. 

4. Употребление острой, жирной, соленой пищи.

5. Малоподвижный образ жизни. 

6. Радиация. 

7. Вредные условия труда.

8. Некоторые инфекции.

9.  Генетика.

10.Тяжёлый хронический стресс.

 

«Предотвратить онкологическое заболевание мы можем благодаря эффективным мерам первичной профилактики, а улучшить результат лечения – за счёт ранней диагностики. Поэтому нужно вовремя проходить диспансеризацию, профосмотры и обращать внимание на любые проблемы со здоровьем!», – подчеркнул специалист.

 

Фото: пресс-служба Минздрава Кузбасса

Здоровье
kuzbassnews.ru
06/02/2025
Здоровье
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