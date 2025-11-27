Кузбасскому хозяйству объявлено предостережение за неразрешенные пестициды при выращивании рапса

20 ноября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов. Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции.

В результате установлено нарушение регламента применения пестицидов, определённых в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации». Так, фермерское хозяйство, осуществляющее на территории Прокопьевского муниципального округа деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, допустило обработку посевов рапса пестицидами (Трибун, Ассолют Прайм, Декстер Турбо), не разрешёнными действующим регламентом к применению на данной сельхозкультуре .

Это, в свою очередь, является признаком нарушения части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.