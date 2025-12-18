Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбассовцам расскажут о формировании геральдики региона с XVII века до наших дней

18 декабря в Культурно-просветительском центре имени М.М. Сперанского (Кемерово, пр. Притомский, 6б, к.1) состоится круглый стол «Территориальная геральдика Кузбасса». Начало в 11:00.

Информацией о формировании геральдики региона с XVII века и до наших дней поделятся сотрудники Ассоциации «Совет муниципальных образований Кузбасса», Государственного архива Кузбасса, Кемеровского регионального отделения Русского географического общества, Кузбасского государственного краеведческого музея, Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова, Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий, учителя истории и обществознания школ города Кемерово.

Участники выступят с докладами, посвященными формированию территориальной геральдики Кузбасса; правовому обеспечению установления официальных символов муниципальных образований Кузбасса; символике Российской Федерации и Кузбасса в курсе истории и обществознания как элементу патриотического воспитания; опыту популяризации геральдики через музейную коммуникацию, а также геральдическому уроку «Кузбасс: гербы муниципальных образований».

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

18/12/2025
