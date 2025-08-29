"Лучше заниматься спортом, чем лежать на диване"

Вопрос о пользе и вреде физкультуры и спорта для здоровья задаем заведующему отделением амбулаторной медицинской реабилитации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Евгению Юрьевичу Чабору:

- Мое мнение основано на научных фактах: при занятии бегом - у вас страдает голеностопные и коленные суставы, при занятии велоспортом у вас страдают коленные суставы и повышается риски варикозной болезни, а так же есть риск попасть в ДТП, при занятии тяжелой атлетикой - страдает позвоночник, высокие риски выпадения грыжи и радикулопатии. При занятии теннисом – может пострадать локтевой и плечевые суставы.

Гимнасты -в зоне риска растяжений и перегибов.

При занятии боксом страдают лучезапястные суставы и есть риски получить ЧМТ.

У футболистов чаще возникает риск разрыва связочного аппарата коленных суставов, а если вы вратарь, есть риск трав плечевого пояса, позвоночника и даже заработать ЧМТ.

Хоккей связан с рисками получить множественные переломы, вывихи, ушибы, ЧМТ, потери зубов и прочее. Эмоциональному истощению и депрессии подвергаются шахматисты.

При правильном подходе к тренировкам и восстановлению, эти риски возможно снизить к минимуму.

Если вы будите лежать на диване перед телевизором или играть перед компьютером, не выходя из дома, у вас не будет ничего из вышеуказанного списка, но...у вас многократно возрастут риски: инсульта, инфаркта, тромбоза, сердечной недостаточности, ожирения и так далее.

Выбор за вами!

Пресс - служба НГКБ № 1 (фото).