На 72% выполнено в Кузбассе благоустройство общественных и дворовых территорий

В регионе завершается благоустройство общественных и дворовых пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляем 123 общественные территории и 23 двора. 105 объектов готовы, остальные закончим до 1 октября. Мы вдыхаем вторую жизнь в привычные места прогулок в городах и поселках», — отметил губернатор Илья Середюк.

В Кемерове в этом году обновляют 11 общественных пространств и четыре пешеходных тротуара. В Ленинском районе заасфальтировали аллею вдоль школ №93 и 94. В сквере у суда на проспекте Химиков, 20 установили современную игровую площадку и детский спортивный комплекс с безопасным покрытием. В Кировском районе благоустроили сквер у ДК им. 50-летия Октября, а в сквере на улице 40 лет Октября, 17 появились новые лавочки и урны. В Рудничном районе преобразили сквер у ДК шахтеров.

В Новокузнецке работы ведутся на 14 тротуарах и в одном сквере. В Новоильинском районе отремонтировали пешеходные зоны от дома № 79а на улице Косыгина до дома № 46а на улице Новоселов, а также от дома № 5 до дома № 31. Здесь осталось благоустроить территорию и установить парковые диваны.

В Новокузнецком округе обновили четыре общественных пространства. В поселке Чистогорский установили уличную спортплощадку с тренажерами и воркаутом. В селе Ильинка построили современную хоккейную коробку с резиновым покрытием. В поселке станции Тальжино благоустроили парковую зону. В поселке Кузедеево по ул. Советской обустроили пешеходные зоны вокруг спортивных объектов.

В Юрге возле клуба «Строитель» уложили асфальтированные дорожки, установили парковые скамейки и фонари. На аллее по проспекту Кузбасскому выложили тротуарную плитку, установили освещение и парковые диваны. На аллее по улице Волгоградской заменили старое покрытие и бордюрные камни. Рядом с детской художественной школой сделали тротуар общей площадью 1,3 тысячи кв. метров.

В Юргинском муниципальном округе благоустроили спортплощадки в деревне Талая и поселке станции Арлюк, а также сквер «Школьный» в селе Поперечное.

В пгт Яя Яйского муниципального округа в парке «Тополек» и на территории стадиона «Луч» установили садово-парковые диваны и урны, а также благоустроили зону у фонтана.

В Гурьевске на спортивной площадке по улице Кирова, 59а уложили безопасное резиновое покрытие, установили многофункциональный детский комплекс, а также уличные тренажеры.

В Ленинске-Кузнецком обновили сквер у часовни «Всех скорбящих Радость». Здесь сделали современные антивандальные скамейки, садово-парковые фонари, а также засеяли газон и высадили деревья.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса