На дороги Новокузнецка выставлены дополнительные экипажи Госавтоинспекции
Приоритетные места несения службы – кольцевые развязки и перекрестки, особенно те, что приближены к торговым центрам и местам массового отдыха детей и взрослых.
Задача – максимально обеспечить пропускную способность и оперативно ликвидировать заторовые ситуации на загруженных автодорогах города.
В усиленном варианте нести службу сотрудники Госавтоинспекции будут до Нового года и все праздничные выходные.
Госавтоинспекция просит водителей выполнять требования регулировщиков.
Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области
30/12/2025