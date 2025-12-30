Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
На дороги Новокузнецка выставлены дополнительные экипажи Госавтоинспекции

Приоритетные места несения службы – кольцевые развязки и перекрестки, особенно те, что приближены к торговым центрам и местам массового отдыха детей и взрослых.

Задача – максимально обеспечить пропускную способность и оперативно ликвидировать заторовые ситуации на загруженных автодорогах города.

В усиленном варианте нести службу сотрудники Госавтоинспекции будут до Нового года и все праздничные выходные.

Госавтоинспекция просит водителей выполнять требования регулировщиков.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

30/12/2025
