На территории бывшего колбасного цеха в Прокопьевске погибли двое детей

Предварительно установлено, что двое 10-летних мальчиков провалились в заглубленное железобетонное сооружение с водой, расположенное на территории бывшего колбасного цеха, из которого самостоятельно выбраться не смогли и утонули.

По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой, в том числе, будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание указанного сооружения.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: пресс-служба прокуратуры области