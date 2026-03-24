Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.03.2026 советник юстиции Мигловец Петр Валерьевич назначен прокурором г. Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса.

До назначения на должность прокурора г. Прокопьевска с 2022 года Мигловец П.В. занимал должность прокурора Новокузнецкого района, стаж службы в органах прокуратуры – более 12 лет. Начинал службу в органах прокуратуры с должности помощника прокурора Заводского района г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбасса.

Также работал в должностях помощника прокурора Новокузнецкого района, помощника и заместителя прокурора г. Осинники, начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса.

