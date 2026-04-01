Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

17 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 124 фитосанитарных сертификата на партии гороха сушеного, выращенного на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай. Перевозка 3,2 т гороха до места назначения осуществляется в железнодорожных вагонах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала текущего года объем гороха, отгруженного в Китай, составил 25,9 тыс. т.