Новокузнецкие врачи напомнили мужчинам о важности диспансеризации

Мужчины редко обращают внимание на свое здоровье.

В первую очередь, пренебрегают профилактичнскими осиотрами и диспансеризацией.

"Рак простаты является наиболее распространённым онкологическим диагнозом у мужчин. Любые проблемы с мочеиспусканием, например, появление боли, кровь в моче, изменение частоты и характеристик мочеиспусканий, могут быть первыми признаками заболевания простаты, - рассказывает фельдшер кабинета медицинской профилактики Новокузнецкой горлдской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Екатерина Шабалина. - Важно не игнорировать эти изменения, и вовремя обратиться за медицинской помощью. Специальный скрининг, включая анализ крови, обследование простаты, помогут вовремя выявить заболевание и начать лечение".

Колоректальный рак– частый онкологический диагноз у мужчин по мнению специалиста. Важно проходить обследование на наличие колоректального рака, с 50 лет. Ваш врач может использовать колоноскопию, чтобы проверить наличие злокачественных изменений в толстой кишке. Он также проверит наличие полипов, некоторые из которых могут развиться в рак в более позднее время.Здоровый образ жизни и проективное, внимательное отношение к себе - залог мужского здоровья!

Пресс - служба НГКБ N 1 ( фото).