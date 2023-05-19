О порядке получения маркировочного знака для маркировки древесных упаковочных или крепежных материалов

Экспорт и импорт древесных упаковочных и крепежных материалов из непереработанной древесины представляет сбой путь интродукции и распространения вредных организмов. В соответствие с «Международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ № 15. Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле», тара должна маркироваться специальным знаком международного образца. Маркировочный знак – это гарантия того, что подкарантинная продукция прошла обеззараживание и может свободно реализовываться при международной торговле.

Порядок маркировки древесных упаковочных и крепёжных материалов, форма маркировочного знака и способы его нанесения при вывозе из Российской Федерации утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1201 и Приказом Минсельхоза от 31.07.2020 № 440.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 09.08 2016 № 768 «Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию» определены виды работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Согласно пункту 3 данного постановления - работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных объектах термическим методом подлежит лицензированию.

На территории Кемеровской области – Кузбасса применяя термическое обеззараживание и имея маркировочный знак осуществляют свою деятельность 4 лицензиата, информация о которых размещена на официальном сайте Управления а разделе «Лицензирование КФО».

Выдача маркировочного знака осуществляется территориальным органом Управления Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесных упаковочных и крепежных материалов, на основании заявки, предоставленной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с прилагаемым пакетом документов, в том числе копии лицензии на проведение данных видов работ. Решение о присвоении маркировочного знака принимается по результатам выездной проверки. Должностное лицо территориального управления Россельхознадзора после присвоения индивидуального номера вносит заявителя в список и выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, либо их уполномоченным представителям, образец маркировочного знака.

За консультацией по вопросам получения маркировочного знака по стандарту 15 обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: (3842)36-15-80