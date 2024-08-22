Опыт РУСАЛа может стать примером для развития опорных городов России

Прошедший недавно в Минусинске форум «Опорные города России» стал первой федеральной площадкой для обсуждения, какими должны быть критерии отбора и механизмы развития так называемых «опорных городов» – темы, которую инициировал Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

Он предложил определить перечень из 200 российских городов, для которых будут разработаны специальные мастер-планы, и выделить под их развитие целевое финансирование. Всего программа развития должна охватить около двух тысяч населенных пунктов.

Эксперты подчеркивали, что необходимо доработать критерии выбора опорных городов, сделать их более дифференцированными. Например, изменить фильтр численности, учесть различия регионов. Для привлечения бизнес-инвестиций важно законодательно закрепить особый механизм Социального Инфраструктурного Контракта. В его рамках стратегический партнер строит объект за счет собственных средств, а власть компенсирует строительство.

Участники форума согласились, что отсутствие в малых городах нормальных бытовых условий для хорошего качества жизни и возможностей самореализации приводит к переезду населения в крупные города. Что в итоге создало серьезный дефицит кадров, особенно в промышленности. Собственных средств на решение накопившихся проблем у небольших муниципальных образований не хватает, поэтому их главы все чаще обращаются за помощью к крупному бизнесу.

В частности, к РУСАЛу, который уже наработал большой опыт системного развития городов ответственности, так называемых «городов надежды».

Как отметила на пленарном заседании вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных, алюминиевая компания много лет системно занимается этими задачами: «Мы назвали 40 городов в 12 регионах России, где действует наши предприятия, «городами надежды» и помогаем им развиваться».

Более 20 лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска принял решение заниматься развитием городской и социальной среды в малых городах, где работают заводы Компании. И до сих пор социальная ответственность является основой работы алюминиевого гиганта. Только за последние 10 лет РУСАЛ вложил в социальную инфраструктуру своих «городов надежды» почти 19 млрд рублей. В том числе больше миллиарда – в Новокузнецк и города теперь уже южнокузбасской агломерации.

На пленарном заседании форума вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных озвучила условия, которые позволят местным властям развивать муниципалитеты. Сильный и устойчивый бизнес, обеспечивающий доходы людей и бюджета. Качественная социальная среда, в которой с комфортом живут люди. Устойчивое законодательство, потому что при постоянно меняющихся правилах игры сложно удерживать и бизнес, и людей. Но главное, по словам Безденежных, чтобы за всем этим набором стоял понятный драйвер – идея и инвестор, готовый участвовать в развитии города.

В Новокузнецке таких драйверов несколько и один из них – РУСАЛ. В рамках ежегодно заключаемого Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве алюминщики финансируют создание новых и реконструкцию старых парков и скверов, ремонты в школах и детских садах, асфальтирование тротуаров и строительство линий уличного освещения, ремонты опорных пунктов полиции и установку светофоров, способствует развитию детского технического творчества и культуры, дворового спорта и волонтерства.

Список опорных городов будет утвержден в Правительстве России уже в конце августа. Включение в него Новокузнецка откроет городу новые перспективы развития.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа