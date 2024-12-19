Отделение СФР по Кемеровской области открыло Центр общения старшего поколения в Киселевске

На базе клиентской службы Отделения Социального фонда России по Кемеровской области в Киселёвске открылся Центр общения старшего поколения. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров, заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам Татьяна Говорова, представители общественных организаций ветеранов и инвалидов, пенсионеры города.

Перед первыми гостями выступили солисты «Хора русской песни», самодеятельный фольклорный коллектив «Забава», хореографический номер исполнили участники ансамбля совета ветеранов.

«Новый Центр общения старшего поколения станет местом, где жители Киселевска смогут знакомиться, получать новые знания и навыки, повышать финансовую, пенсионную и компьютерную грамотность, ходить на экскурсии, проводить мастер-классы, устраивать праздники, вместе вести активный образ жизни. В декабре в Центре пройдет день пенсионной грамотности: на вебинаре представители регионального Отделения СФР расскажут о новшествах пенсионного законодательства. Состоится и костюмированный праздник “Фестиваль снеговиков”, посвященный Новому году», — отметил Тарас Башкиров.

Для проведения различных мероприятий в Центре есть всё необходимое — просторное помещение, компьютер, зона отдыха с мини-библиотекой и настольными играми.

Партнерами открывшегося Центра общения старшего поколения стали администрация Киселевского городского округа, городской Совет ветеранов войны и труда, Дом общественных организаций, центр социального обслуживания Киселевского городского округа, городские учреждения культуры.

Завершилось открытие чаепитием, в ходе которого гости обменялись идеями и обсудили планы.

Новый Центр общения старшего поколения открыт каждый будний день по графику работы клиентской службы: пн-чт – с 8:30 до 17:30, пт – с 8:30 до 16:30. Ждем вас по адресу: Киселевск, улица Советская, 5а.

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Фото: ОСФР