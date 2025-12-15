Отделение СФР по Кузбассу принимает заявления на перерасчет пенсии от многодетных мам с пятью и более детьми

С начала декабря 2025 года Отделение Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу принимает заявления о перерасчете пенсий многодетным мамам. Речь идет об уже вышедших на пенсию женщинах, имеющих 5 и более детей. Таких в Кузбассе проживает 6347 человек.

Сейчас при учете пенсии многодетных мам в страховом стаже и при начислении индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) учитываются периоды ухода до 1,5 лет не более чем за 4 детьми. С 1 января 2026 года это ограничение снимается, и с начала следующего года пенсионерки – мамы пятерых и более детей получат прибавку к пенсии.

В соответствии с новыми поправками в законодательство, теперь осуществление ухода за ребенком до 1,5 лет принесет маме по 8,1 ИПК не только за третьего и четвертого, но и за пятого и последующих детей. Новые правила касаются и многодетных женщин, которые будут выходить на пенсию в 2026 году, и тех, кто уже находится на пенсии.

Чтобы вовремя получить перерасчет, необходимо в декабре обратиться с заявлением через «Госуслуги» либо в клиентскую службу Отделения СФР по Кузбассу или в МФЦ и предоставить оригиналы свидетельств о рождении на каждого ребенка.

При подаче заявления через «Госуслуги» нужно выбрать «Перерасчет размера пенсии», затем указать вид пенсии для перерасчета: страховую по старости или страховую по инвалидности. Основанием пересмотра выплат выбирается «Иное основание». В открывшемся поле нужно указать «Учет в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением ФИО и дат рождения всех детей. Соцфонд проверит сведения и в случае необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении информации.

Если остались вопросы, можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

