Отпраздновать Новый год в Новокузнецке

Отпраздновать новогодние праздники в Новокузнецке можно на городских елках, катках и горках для тюбинга.

Расписание катков и тюбинговых трасс с 1 по 11 января:

Площадь защитников Донбасса

горка с 12:00 до 22:00

каток с 10:00 до 22:00

Хоккейная коробка рядом с Малой ледовой ареной

катание и активные игры с 09:00 до 21:00

Спортивная республика

1 января

Малый каток с 15:00 до 22:00

Большой каток 15:00-16:30, 17:30-19:00, 20:00-22:00

2-11 января

Малый каток с 12:00 до 22:00

Большой каток 12:30-14:00, 15:00-16:30, 17:30-19:00, 20:00-22:00

Парк отдыха «Застава» - тюбинговая трасса

2-11 января с 12:00 до 19:00

5 января с 14:00 до 17:00 в Саду алюминщиков (ул. Ленина, 41) пройдет «Новый год с РУСАЛом: волшебство русских традиций».

В программе:

- Весёлая анимация и шумные хороводы.

- Музыкальные активности.

- Конкурсы с сувенирами.

- Напитки и угощения.

Фото: паблик ВК https://vk.com/club234074802