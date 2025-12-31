Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Отпраздновать Новый год в Новокузнецке

Отпраздновать новогодние праздники в Новокузнецке можно на городских елках, катках и горках для тюбинга.

Расписание катков и тюбинговых трасс с 1 по 11 января:

 Площадь защитников Донбасса

горка с 12:00 до 22:00

каток с 10:00 до 22:00

 Хоккейная коробка рядом с Малой ледовой ареной

катание и активные игры с 09:00 до 21:00

 Спортивная республика

1 января

Малый каток с 15:00 до 22:00

Большой каток 15:00-16:30, 17:30-19:00, 20:00-22:00

 2-11 января

Малый каток с 12:00 до 22:00

Большой каток 12:30-14:00, 15:00-16:30, 17:30-19:00, 20:00-22:00

 Парк отдыха «Застава» - тюбинговая трасса

2-11 января с 12:00 до 19:00

5 января с 14:00 до 17:00 в Саду алюминщиков (ул. Ленина, 41) пройдет «Новый год с РУСАЛом: волшебство русских традиций».

 В программе:

- Весёлая анимация и шумные хороводы.

- Музыкальные активности.

- Конкурсы с сувенирами.

- Напитки и угощения.

 

Фото: паблик ВК https://vk.com/club234074802

Культура
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/12/2025
Культура
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus