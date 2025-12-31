Отпраздновать Новый год в Новокузнецке
Отпраздновать новогодние праздники в Новокузнецке можно на городских елках, катках и горках для тюбинга.
Расписание катков и тюбинговых трасс с 1 по 11 января:
Площадь защитников Донбасса
горка с 12:00 до 22:00
каток с 10:00 до 22:00
Хоккейная коробка рядом с Малой ледовой ареной
катание и активные игры с 09:00 до 21:00
Спортивная республика
1 января
Малый каток с 15:00 до 22:00
Большой каток 15:00-16:30, 17:30-19:00, 20:00-22:00
2-11 января
Малый каток с 12:00 до 22:00
Большой каток 12:30-14:00, 15:00-16:30, 17:30-19:00, 20:00-22:00
Парк отдыха «Застава» - тюбинговая трасса
2-11 января с 12:00 до 19:00
5 января с 14:00 до 17:00 в Саду алюминщиков (ул. Ленина, 41) пройдет «Новый год с РУСАЛом: волшебство русских традиций».
В программе:
- Весёлая анимация и шумные хороводы.
- Музыкальные активности.
- Конкурсы с сувенирами.
- Напитки и угощения.
Фото: паблик ВК https://vk.com/club234074802