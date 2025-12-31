Отпраздновать Новый год в Шерегеше и провести время с удовольствием Вам поможет наш небольшой навигатор по праздничному Шерегешу.

Массовые гуляния на свежем воздухе пройдут 31 декабря на выкате Сектора Е.

Гостей ждут Новогодние Старты: параллельный слалом, эстафета для родителей с детьми (Учебный склон).

На выкате запланированы: Дневная праздничная программа с Дедом Морозом и подарками, с аниматорами, конкрусами, музыкой и Ночная программа с ведущим, Dj, файер-шоу, аниматорами, подарками, поздравлениями на экране и салютом.

Подъемники будут работать без выходных в праздничные дни. Цены останутся на уровне начала сезона.

Начало работы подъемников с 9.00, кроме подъемника Фристайл - он с 8.30. Окончание работы всех подъемников в 17.00.

На трассах Каскада организовано вечернее катание по освещенной трассе с 17.00 до 22.00

Беговые лыжи. Если устали от гор, то можно отправиться на лыжную прогулку по Шермонтской лыжне. В секторе F устроена трасса для беговых лыж классическим и коньковым ходом. Круг 500 метров. Перепад высоты 25 метров.

Как добраться: перед главным входом офиса УГМК пройти влево и по лестнице спуститься на трассу.

Тюбинг.

Большой тюбинг-парк, состоящий из 8 горок разных уровней, трамплина и подушки для приземления, расположен в Шерегеше рядом с комплексом «Белка».

Часы работы с 10.00 до 18.00.

В секторе Е сноутьюбинг работает с 10.00 до 16.45

Снегоходные экскурсии в Шерегеше

В Новогодние каникулы можно отправиться на снегоходную прогулку "Крест и Верблюды", длительностью полтора часа.

Семьям с детьми можно будет разбавить горнолыжный отдых экскурсией в контактный зоопарк. Или посетить питомник хаски, с катаниями в собачьей упряжке. А также покормить северных оленей на ферме Оленегеш или альпак на "Белке".

Для самых маленьких гостей курорта работают лыжные школы "Белка" и "Лисята". Пока взрослые покоряют серьезные трассы, дети, под руководством инструктора, учатся кататься на горных лыжах.

Посмотреть на Шерегеш с высоты можно с воздушного шара, который запускают в Секторе Е. Или с вертолета, экскурсии на котором организует Шория-порт.

Добраться до Шерегеша можно как на личном транспорте, так и на автобусах и электричке. Электропоезд Новокузнецк- Чугунаш - Шерегеш курсирует по выходным и праздничным дням.

Для тех, кто предпочитает личный транспорт важно помнить - в этом году улицы поселка занесены снегом и вопрос с парковкой может встать очень остро.

Оперативно получить поддержку по услугам курорта в праздничные дни можно в telegram Чате Шерегеша: https://t.me/sheregesh_public

Фото сгенерировано ИИ Кандинский