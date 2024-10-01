1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук рассказывает об основных гарантиях государства для пенсионеров, о том, что нового будет в 2025 году в этой сфере и о Центрах общения старшего поколения – достаточно новой форме работы фонда с пожилыми людьми.

- Людмила Дмитриевна, работа с пенсионерами – один из приоритетов Социального фонда. А что День пожилых людей значит для сотрудников регионального Отделения СФР?

- Этот день – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим родителям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, за вклад в развитие региона, за профессиональный и житейский опыт, за мудрость и знания, которые наши земляки передают нам. Несмотря на возраст, многие пожилые люди продолжают работать, воспитывать подрастающее поколение, заниматься общественной деятельностью. Под их чутким присмотром растут внуки – а это ведь тоже большая работа!

Пенсионное обеспечение – это основная государственная гарантия для пожилых граждан. Отмечу, что пенсию могут получать не только те, кто долгое время работал, но и те, кто в силу разных причин не смог сформировать нужное количество пенсионных прав. Таким людям на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста назначается социальная пенсия.

- Сколько в Кузбассе пенсионеров, получающих выплаты в Социальном фонде?

- Всего Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает пенсии 782 с половиной тысячам человек. Из них трудовую деятельность продолжают 153 тысячи жителей области, или 20%.

В Кемеровской области основная часть пенсионеров – 627,3 тыс. человек или 81% – получают страховую пенсию по старости. Ее средний размер составляет в Кузбассе 22 580,25 руб.

Большинство пожилых людей проживает в Кемерове – 181,6 тыс. человек. Самому старшему работающему пенсионеру 93 года, он живет в Новокузнецке.

- А сколько у нас долгожителей в области?

- В Кузбассе сейчас проживает 8983 долгожителя в возрасте 90 лет и старше. Из них – 91 человек в возрасте 100 лет и старше (11 мужчин и 80 женщин). Среди мужчин самым старшим является житель Новокузнецка, ему исполнилось 104 года. Самой пожилой пенсионерке нашего региона 109 лет, она проживает в Калтане.

Еще отмечу, что у многих День пожилого человека совпадает еще и с днем рождения: 1 октября отметят круглые даты от 60 лет и старше 429 наших земляков.

Размер пенсии существенно повышается, когда человек достигает возраста 80 лет. Тогда страховая пенсия по старости увеличивается на размер фиксированной выплаты, то есть на 8134,88 руб. в 2024 году. С начала этого года повышение пенсии по достижению возраста 80 лет установлено 4 763 получателям пенсии по старости. Выплата устанавливается автоматически, никуда специально обращаться не нужно.

- Людмила Дмитриевна, кузбассовцы спрашивают: что за надбавка к пенсии теперь будет у инвалидов и тех, кому уже исполнилось 80 лет?

- Да, об этом стоит рассказать поподробнее. Со следующего года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. В Кузбассе проживает 90 тысяч граждан 80 лет и старше и инвалидов I группы. Им с 1 января 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу установит надбавки к пенсиям в размере 1560 рублей (с учетом районного коэффициента). Эта надбавка будет каждый год индексироваться вместе с пенсией. То есть и мера поддержки сохраняется, и сама выплата будет повышаться.

Сегодня в Кузбассе выплаты в размере 1560 руб. получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает, также нужно письменное подтверждение от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым осуществляется уход.

Как будет со следующего года? Компенсации по таким правилам назначаться и выплачиваться перестанут. Вместо этого Отделение СФР по Кемеровской области автоматически назначит надбавку 1560 рублей к пенсиям всех инвалидов I группы или граждан 80 лет и старше. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Не нужно будет и предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером.

С 1 января 2025 года Отделение СФР по Кузбассу оформит надбавки за уход к пенсии, которую получает гражданин, требующий ухода. 1560 рублей добавится к фиксированной выплате к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями. Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, продолжатся до окончания срока, на который они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории региональное Отделение СФР назначать не будет.

- На пенсию по старости россияне могут выйти и раньше срока? У кого есть на это право?

- Да, страховая пенсия по старости может быть назначена и раньше общеустановленного пенсионного возраста. Согласно правилам, выйти на страховую пенсию по старости в 2024 году могут женщины в возрасте 58 лет и мужчины, достигшие возраста 63 лет. Для назначения пенсии необходимо наличие не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента и не менее 15 лет страхового стажа.

Правом выхода на пенсию раньше этого возраста обладают работники профессий с тяжелыми и опасными условиями труда, педагоги, медики, многодетные мамы, родители детей с инвалидностью, работники с длительным и специальным стажем, граждане, определенное время работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и другие.

Большинство страховых пенсий досрочно в Кузбассе назначается тем, кто трудился на работах с тяжелыми и опасными условиями. Это — шахтеры, металлурги, железнодорожники, спасатели, геологи, водители общественного транспорта и другие. Кроме того, досрочно пенсия по старости назначается лицам, имеющим длительный стаж, выработавшим специальный стаж учителям, медикам и артистам. Раньше общеустановленного срока могут выйти на пенсию мамы трех и более детей и родители детей с инвалидностью.

Человек, который имеет основания для назначения страховой пенсии по старости досрочно, может самостоятельно отслеживать данные об этом в своем индивидуальном лицевом счете. Чтобы ознакомиться с ними и проверить их правильность, нужно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале госуслуг.

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, при выходе на досрочную страховую пенсию по старости имеют право на назначение накопительной пенсии. Если гражданину уже назначена досрочная страховая пенсия по старости, а пенсионные накопления еще не выплачивались, он может обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в негосударственный пенсионный фонд с заявлением о назначении выплат за счет средств пенсионных накоплений.

– Давайте поговорим о Центрах общения старшего поколения – что это за проект и какие цели он имеет?

– Этому проекту Социального фонда уже 2 года, он начался в конце 2022 года и идет по всей стране. Его цель – создать комфортные условия для досуга пенсионеров, их социализации и активного образа жизни.

На основе клиентских служб Отделения Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу открыто 12 Центров общения старшего поколения. С начала 2024 года в них прошло более 300 мероприятий, в которых приняли участие более 4 тысяч наших земляков.

Центры общения старшего поколения — это площадки, где представители серебряного возраста могут заводить новые знакомства, заниматься хобби, вместе ходить на экскурсии, получать новые знания, консультации по различным вопросам, организовывать различные события и праздники, душевно, полезно и увлекательно общаться. Активисты наших Центров проводят мастер-классы, выставки рукоделия, делятся опытом садоводства и кулинарными рецептами. Они ходят на экскурсии в музеи, храмы и парки.

У нас есть партнеры – муниципальные, финансовые, правоохранительные структуры, библиотеки, театры, школы искусств, музеи, учреждения здравоохранения, спорта, общественные и религиозные организации, территориальное общественное самоуправление – все они охотно откликаются на предложения провести мероприятия в центрах общения.

- А что это за события, Людмила Дмитриевна? Расскажите подробнее.

Во всех 12 Центрах регулярно проходят различные лекции и уроки, вебинары «Школы активного долголетия». На них медики рассказывают пожилым посетителям о том, как улучшить свое самочувствие и сохранить активность, как делать дыхательную гимнастику, как избежать травм, как собрать домашнюю аптечку и о многом другом.

Специалисты библиотек и учреждений культуры устраивают литературные вечера, посвященные памятным датам, проходят экскурсии, встречи с представителями органов власти. Организуются спортивные мероприятия, занятия по компьютерной, пенсионной и финансовой грамотности. Сотрудники МВД и банков информируют о различных способах мошенничества, о том, как отличить официальную информацию от ложной и не попасться на удочку злоумышленников.

Центры общения старшего поколения Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу работают с понедельника по пятницу. Планы мероприятий размещаются на региональной странице сайта Социального фонда России в разделе «Информация для жителей региона» / «Центры общения для людей старшего поколения».

— Как граждане могут связаться со специалистами Отделения СФР, если у них возникнут вопросы?

— Жители области могут задать интересующие их вопросы, позвонив по номеру регионального контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02.

За новостями и полезной информацией удобно следить на региональной странице официального сайта СФР и в аккаунтах нашего Отделения в социальных сетях Телеграм (https://t.me/sfr_kemobl), ВКонтакте (https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast) и Одноклассники (https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast).

Фото: ОСФР