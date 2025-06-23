По иску прокурора города Топки с уполномоченной организации в пользу подростка, пострадавшего от нападения бездомной собаки, взыскана компенсация морального вреда
Прокуратура города Топки на основании обращения законного представителя несовершеннолетнего, которого укусила бродячая собака, провела проверку соблюдения его прав.
Установлено, что в августе 2024 года в вечернее время между домами 8 и 9 микрорайона «Красная горка» в городе Топки на ребенка напала бездомная собака и укусила его в область левой голени сзади.
При обращении в медицинское учреждение подростку оказана соответствующая помощь, наложены швы, назначен курс вакцинации.
В результате произошедшего пострадавший длительное время не мог вести привычный образ жизни, посещать спортивные тренировки, испытал нравственные и физические страдания.
Прокуратурой города с целью защиты прав несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальных услуг», как с организации, уполномоченной в области обращения с животными без владельцев, компенсации причиненного морального вреда.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.
Фото: Пресс-служба прокуратуры области