Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса отгружено 57 тыс. т зерна и продуктов переработки зерна

За два месяца 2026 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку 57 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года проинспектированный ведомством объем увеличился на 23%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты на экспортные партии гороха (14,3 тыс. т), ячменя (9,5 тыс. т) и гречихи (0,6 тыс. т) в Китайскую Народную Республику. В Казахстан экспортировали пшеницу (7,6 тыс. т) и рожь (2,1 тыс. т).  Также поставки пшеницы состоялись во Вьетнам (4 тыс. т).

Кроме того, 12 тыс. т семян рапса для промышленной переработки были направлены в Калининград для дальнейшего экспорта, еще 0,9 тыс. т этой культуры отгружено из Кузбасса в Республику Беларусь.

6 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука, отруби пшеничные и крупа манная), импортерами которых стали Азербайджан, Китай, Монголия, Киргизия и Казахстан.

kuzbassnews.ru
16/03/2026
