20 апреля 2026 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил разрешительные сопроводительные документы на отгрузку железнодорожным транспортом в Китайскую Народную Республику новой партии объёмом 704 куб. м лесоматериалов из берёзы. Экспортный объём данной позиции в текущем году вырос до 16 тыс. куб. м.

При досмотре подкарантинной продукции инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортёра. Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.