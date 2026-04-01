Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай отправлено 16 тыс. куб. м лесоматериалов из берёзы

20 апреля 2026 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил разрешительные сопроводительные документы на отгрузку железнодорожным транспортом в Китайскую Народную Республику новой партии объёмом 704 куб. м лесоматериалов из берёзы. Экспортный объём данной позиции в текущем году вырос до 16 тыс. куб. м.

При досмотре подкарантинной продукции инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортёра. Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Общество
kuzbassnews.ru
23/04/2026
Общество
