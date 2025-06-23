Покупателю дорогой видеокарты не удалось взыскать с магазина «ДНС» крупную сумму

Представитель компании «ДНС Ритейл» утверждал, что дефекты видеокарты, которую покупатель приобрёл в феврале 2022 года за 150 тысяч рублей, произошли уже после покупки товара из-за нарушений правил эксплуатации покупателем. Эти выводы были подтверждены результатами назначенной судом экспертизы.

В феврале 2022 года житель кузбасского Мариинска приобрёл в местном магазине «ДНС» видеокарту «PCI-E KFA2 GeForce RTX 3080 HOF (LHR) 10240MB 320bit GDDR6X» за 150 тысяч рублей. Поначалу видеокарта работала исправно, однако через полгода один из вентиляторов начал издавать треск. Покупатель по гарантии обратился к специалистам сервисного центра компании «ДНС Ритейл». Однако в результате диагностики товара дефекты не были обнаружены. Сервисным центром была осуществлена чистка и смазка вентилятора видеокарты, после чего видеокарта была возвращена покупателю.

И действительно, видеокарта работала удовлетворительно в течение последующих четырёх месяцев. Но в конце декабря 2022 года мариинец снова отвёз видеокарту в сервисный центр для проведения диагностики в связи с аналогичным дефектом: шум и треск в среднем вентиляторе. И вновь дефекты в работе видеокарты специалистами сервисного центра не были установлены.

Но через 1 год и 7 месяцев мариинец повторно обратился в сервисный центр с той же видеокартой. На этот раз от видеокарты исходил запах гари, и ни на какие действия видеокарта не реагировала. Через несколько дней диагностики мариинцу окончательно отказали в гарантийном ремонте товара по причине нарушения правил эксплуатации.

Мужчина, возмутившись, обратился к ритейлеру с письменной претензией, потребовав возврат стоимости вышедшей из строя видеокарты. Но ответ на претензию был аналогичным – компания отказалась ремонтировать видеокарту и возвращать деньги по причине несоблюдения правил эксплуатации товара.

После этого, оплатив 10 тысяч рублей юристу за составление искового заявления, а также государственную пошлину в размере 5,5 тысяч, мариинец обратился в суд за защитой своих прав потребителя. В суде он требовал от компании «ДНС Ритейл» уже не только стоимость видеокарты и возмещение судебных расходов, но и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, штраф в размере 50 процентов от присуждённой судом суммы, а также неустойку в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки.

Однако проведённая экспертиза, которая назначалась судом в ходе рассмотрения дела, подтвердила доводы компании «ДНС Ритейл»: в видеокарте обнаружены существенные дефекты именно эксплуатационного характера. При этом выяснилось, что отремонтировать видеокарту теоретически возможно: требуется лишь замена микросхемы видеопроцессора (так называемого GPU). Но стоимость такого ремонта установить невозможно в связи с отсутствием требуемых запчастей в свободной продаже.

В итоге суд отказал жителю Мариинска в удовлетворении всех его заявленных требований.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд