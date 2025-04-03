Помощь росгвардейцев понадобилась работникам трамвая из-за агрессивной пассажирки

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии снял с рейса пассажирку трамвая, нарушавшую общественный порядок на транспорте.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги, поступивший из трамвая. На проспекте Шахтеров стражи правопорядка задержали 50-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая конфликтовала с работниками и пассажирами общественного транспорта.

По предварительной информации, на одной из остановок в трамвай зашла ранее неоднократно судимая женщина. Во время поездки пассажирка нарушала общественный порядок и мешала спокойствию других граждан. В ответ на замечания кондуктора женщина проявляла агрессию и оскорбляла других присутствующих. Для пресечения противоправных действий вагоновожатая нажала кнопку экстренного вызова, установленную в трамвае. Сигнал с точным местоположением поступил ближайшему экипажу войск правопорядка, который незамедлительно прибыл на место.

Росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В Кузбассе общественный транспорт оснащён техническими средствами безопасности Росгвардии. Так, в Прокопьевске трамваи оборудованы тревожными кнопками, позволяющими водителю или кондуктору оперативно вызвать группу задержания в случае противоправных действий. Экипаж Росгвардии незамедлительно прибывает на место для пресечения нарушения и задержания правонарушителя.

Фото: Росгвардия