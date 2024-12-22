В поликлинике N 9 Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова уже много лет как организована Школа рационального питания. Занятия посещают все желающие пациенты. В стационаре тоже регулярно проходят лекции для пациентов эндокринологического отделения.

"У многих людей сегодня проблемы с избыточным весом, высокое кровяное давление, атеросклеротические поражения стенок сосудов и их сужение, развивается кариес. Они страдают подагрой, болезнями печени и кишечника. Возникновение, по меньшей мере, трети всех раковых заболеваний также непосредственно связано с питанием. Рациональное питание – это правильное организованное поступление питательных веществ в организм человека, с которыми мы получаем энергию и необходимые жизненно важные элементы в нужном соотношении и количестве", - говорит врач-эндокринолог Юлия Королева.

Ксикти, по соовам специалистов, опасно как переедание, так и недоедание.

Сейчас наукой исследовано 45 незаменимых веществ, которые ежедневно должны быть в нашем ежедневном меню. Вместе с пищей в организм поступают белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. Если каких-то веществ оказывается больше или меньше положенного, возникают проблемы со здоровьем.

Поэтому у всех желающих есть отличная возможность правильно питаться под контролем медиков. Занятия в школе рационального питания при поликлинике N 9 (ул. Хитарова, 32) доступны для каждого.

Информацию можно узнать у регистратора.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).