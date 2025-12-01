Премьера спектакля «Не свято святые» состоялась при поддержке Росгвардии в Кузбассе

В Кемеровском областном театре драмы имени А. В. Луначарского состоялась премьера спектакля по пьесе Виталия Дорофеева «Не свято святые» – продолжение уже полюбившейся зрителям постановки «Позывной «Кузбасс» режиссёра, заслуженного артиста РФ Юрия Темирбаева. Новая пьеса создана по мотивам реальных событий, произошедших в зоне специальной военной операции, и основана на живых прототипах. Одним из них стала жизненная история ветерана Росгвардии.

В подготовке постановки активное участие приняли представители Росгвардии. На войсковом стрельбище бойцы спецназа провели с актёрами практические занятия, на которых отрабатывали штурмовые действия, элементы тактики и огневую подготовку. Такое взаимодействие позволило артистам глубже понять внутренний мир своих персонажей и передать атмосферу фронтовой реальности.

Действие новой постановки разворачивается в штабном блиндаже батальона штурмовиков. В центре сюжета - обычные люди, прошедшие через тяжёлые жизненные испытания и вставшие на защиту Родины. Их диалоги, выбор и внутренние преодоления объединяют темы долга, семьи, веры и традиций.

Виталий Дорофеев является участником специальной военной операции. Его пьеса «Позывной «Кузбасс», написанная в соавторстве с Алексеем Поселеновым, является одной из первых в России театральных постановок по мотивам СВО, а её продолжение стало откликом на запрос аудитории на продолжение истории.

Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу продолжит оказывать содействие в реализации творческих проектов, направленных на сохранение исторической памяти, утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу.

Фото: Росгвардия