Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Премьера спектакля «Не свято святые» состоялась при поддержке Росгвардии в Кузбассе

В Кемеровском областном театре драмы имени А. В. Луначарского состоялась премьера спектакля по пьесе Виталия Дорофеева «Не свято святые» – продолжение уже полюбившейся зрителям постановки «Позывной «Кузбасс» режиссёра, заслуженного артиста РФ Юрия Темирбаева. Новая пьеса создана по мотивам реальных событий, произошедших в зоне специальной военной операции, и основана на живых прототипах. Одним из них стала жизненная история ветерана Росгвардии.

В подготовке постановки активное участие приняли представители Росгвардии. На войсковом стрельбище бойцы спецназа провели с актёрами практические занятия, на которых отрабатывали штурмовые действия, элементы тактики и огневую подготовку. Такое взаимодействие позволило артистам глубже понять внутренний мир своих персонажей и передать атмосферу фронтовой реальности.

Действие новой постановки разворачивается в штабном блиндаже батальона штурмовиков. В центре сюжета - обычные люди, прошедшие через тяжёлые жизненные испытания и вставшие на защиту Родины. Их диалоги, выбор и внутренние преодоления объединяют темы долга, семьи, веры и традиций.

Виталий Дорофеев является участником специальной военной операции. Его пьеса «Позывной «Кузбасс», написанная в соавторстве с Алексеем Поселеновым, является одной из первых в России театральных постановок по мотивам СВО, а её продолжение стало откликом на запрос аудитории на продолжение истории.

Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу продолжит оказывать содействие в реализации творческих проектов, направленных на сохранение исторической памяти, утверждение идей патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу.

 

Фото: Росгвардия

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/12/2025
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus