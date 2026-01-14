До 30 января продлены сроки приема заявок на участие во Всероссийской олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего».

Участие могут принять ученики 8-11 классов и студенты 1–2 курсов техникумов и колледжей как участвующие впервые, так и являющиеся победителями и призёрами олимпиады прошлых сезонов

Олимпиада проходит по предметам: математика, физика, химия и информатика. Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие российские технические вузы. Так СибГИУ предоставляет по 2 дополнительных балла финалистам олимпиады и по 5 – победителям и призерам.

Для участия следует до 30.01.2026 зарегистрироваться на сайте олимпиады через портал "Универ", подать заявку на странице проекта и, получив подтверждение, пройти отборочный этап.

Финальные испытания пройдут 13 марта 2026 года. Имена победителей будут объявлены 3 апреля.

Участие в олимпиаде бесплатное.

Контакты:

Телефон +7 929 333-07-22

Портал https://career.enplusrusal.ru/projects/olimpiada-13-i-element-3?utm_source=pr&utm_medium=25-26&utm_campaign=pr