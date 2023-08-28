Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса организовала проверку по факту возгорания в нежилом здании

26 августа около 17 час. в г. Кемерово по ул. Терешковой д. 41/9 произошло возгорание в нежилом здании на складе пиротехники. Пожар локализован.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района г. Кемерово с целью координации работы правоохранительных органов и выяснения причин произошедшего.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

Фото из открытых источников