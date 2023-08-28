Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса организовала проверку по факту возгорания в нежилом здании

26 августа около 17 час. в г. Кемерово по ул. Терешковой д. 41/9 произошло возгорание в нежилом здании на складе пиротехники. Пожар локализован.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района г. Кемерово с целью координации работы правоохранительных органов и выяснения причин произошедшего.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/08/2023
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus