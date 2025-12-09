Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о получении взятки

Прокурор Кузбасса утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Кемеровского территориального отдела горного надзора Сибирского управления Ростехнадзора. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый, будучи ответственным должностным лицом, участвовал в плановой проверке одной из обогатительных фабрик региона. За взятку в виде прицепа для автомобиля, стоимостью 73 тыс. рублей, бывший чиновник скрыл часть выявленных грубых нарушений, способствовал установлению для проверяемой организации длительных сроков их устранения и заменил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей на предупреждение.

Преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу при содействии УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.

Обвиняемый вину в содеянном признал полностью, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу.

Действиям взяткодателей также дана надлежащая правовая оценка.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области