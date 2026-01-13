Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении

В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратурой области выявлена публикация, из которой следует, что в Новокузнецком роддоме № 1 за короткий промежуток времени умерли несколько младенцев.

По данному факту надзорным ведомством с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организована проверка исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной на основании опубликованной в СМИ информации следственными органами.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области