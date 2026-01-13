Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении

В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратурой области выявлена публикация, из которой следует, что в Новокузнецком роддоме № 1 за короткий промежуток времени умерли несколько младенцев.

По данному факту надзорным ведомством с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организована проверка исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной на основании опубликованной в СМИ информации следственными органами.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/01/2026
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus