Прокуратура Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, совершенном в 2008 году

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Кыргызской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д», «к» ч. ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в июне 2008 года, находясь вблизи бывшей лесоперевалочной базы в г. Мыски, обвиняемый, после совершения в отношении потерпевшей преступлений сексуального характера, с целью их сокрытия, действуя с особой жестокостью, сдавил шею потерпевшей, а также нанес множественные удары по голове и туловищу, отчего она скончалась на месте.

После совершенного преступления мужчина скрылся за пределами Кузбасса.

Проведенной в 2025 году молекулярно-генетической экспертизой по биологическим следам, оставленным им на теле жертвы, установлена причастность к преступлению 41-летнего мигранта из Кыргызской Республики. Спустя более 16 лет его местонахождение было установлено в Московской области, и он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в убийстве мужчина признал частично. За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело будет направлено в Мысковский городской суд для рассмотрения по существу.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

kuzbassnews.ru
14/08/2025
