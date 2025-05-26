Прокуратура направила в суд уголовное дело о невыплате заработной платы работникам коммерческой организации на сумму свыше 9,5 млн рублей

Прокурор Центрального района г. Кемерово утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).



Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.



Следствием установлено, что в период с июля по декабрь 2024 года обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором коммерческой организации, систематически не исполнял обязательства по выплате заработной платы 18 работникам. В результате за указанный период перед сотрудниками образовалась задолженность, превышающая 9,5 млн рублей. При этом бизнесмен имел реальную финансовую возможность погасить имевшуюся задолженность.



Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 7 Центрального района г. Кемерово для рассмотрения по существу.









Фото: Пресс-служба прокуратуры области