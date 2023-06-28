Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пропавшая в Кузбассе пенсионерка найдена при участии авиации Росгвардии

  В Ленинске-Кузнецком муниципальном округе экипаж авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии оказали содействие в поиске 88-летней пожилой жительницы поселка Красной Поляны.

В ночное время в полицию поступило сообщение о пропаже пенсионерки. По информации родственницы, женщина накануне вечером ушла из дома и не вернулась. Из-за отсутствия у пропавшей сотового телефона связаться с ней не было возможности.

  Спустя время полицейские вместе с авиационным отрядом Росгвардии, который обследовал местность с воздуха, обнаружили пропавшую женщину. Пенсионерка пояснила, что повредила ногу и не могла идти дальше. Жительница Кузбасса была передана медикам для оказания помощи.

 

Фото из открытых источников

Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
28/06/2023
Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus