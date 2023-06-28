Пропавшая в Кузбассе пенсионерка найдена при участии авиации Росгвардии

В Ленинске-Кузнецком муниципальном округе экипаж авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии оказали содействие в поиске 88-летней пожилой жительницы поселка Красной Поляны.

В ночное время в полицию поступило сообщение о пропаже пенсионерки. По информации родственницы, женщина накануне вечером ушла из дома и не вернулась. Из-за отсутствия у пропавшей сотового телефона связаться с ней не было возможности.

Спустя время полицейские вместе с авиационным отрядом Росгвардии, который обследовал местность с воздуха, обнаружили пропавшую женщину. Пенсионерка пояснила, что повредила ногу и не могла идти дальше. Жительница Кузбасса была передана медикам для оказания помощи.

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