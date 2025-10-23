Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы из Анжеро-Судженска провели для школьников урок мужества

В школе №17 города Анжеро-Судженска состоялся урок мужества, который провели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Встреча была посвящена службе в войсках национальной гвардии России. У ребят была возможность из первых уст узнать истории из служебной практики и задать вопросы сотрудникам, стоящим на страже правопорядка.

В ходе общения с восьмиклассниками росгвардейцы рассказали о повседневных задачах, поделились примерами из реальных служебных ситуаций, где решительность и профессионализм помогали предотвратить правонарушения и спасти людей. Кроме того, школьникам показали видеоролики о буднях сотрудников войск правопорядка.

Особый интерес у ребят вызвала тема обучения в ведомственных учебных заведениях и дальнейшего карьерного роста. Представители подробно рассказали о возможностях поступления в вузы Росгвардии - такие как Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Саратовский военный институт, а также военные учебные заведения Санкт-Петербурга и Перми. Росгвардейцы подчеркнули, что обучение в этих вузах открывает широкие перспективы для профессионального развития и служения Отечеству.

«Для нас важно показать молодёжи, что служба в Росгвардии – это призвание, требующее мужества, дисциплины и желания приносить пользу обществу. Возможно, кто-то из ребят сегодня сделал первый шаг к выбору будущей профессии», – отметил сотрудник подразделения.

 

 

Фото: Росгвардия

Образование
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
23/10/2025
Образование
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus