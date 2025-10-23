Росгвардейцы из Анжеро-Судженска провели для школьников урок мужества

В школе №17 города Анжеро-Судженска состоялся урок мужества, который провели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Встреча была посвящена службе в войсках национальной гвардии России. У ребят была возможность из первых уст узнать истории из служебной практики и задать вопросы сотрудникам, стоящим на страже правопорядка.

В ходе общения с восьмиклассниками росгвардейцы рассказали о повседневных задачах, поделились примерами из реальных служебных ситуаций, где решительность и профессионализм помогали предотвратить правонарушения и спасти людей. Кроме того, школьникам показали видеоролики о буднях сотрудников войск правопорядка.

Особый интерес у ребят вызвала тема обучения в ведомственных учебных заведениях и дальнейшего карьерного роста. Представители подробно рассказали о возможностях поступления в вузы Росгвардии - такие как Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Саратовский военный институт, а также военные учебные заведения Санкт-Петербурга и Перми. Росгвардейцы подчеркнули, что обучение в этих вузах открывает широкие перспективы для профессионального развития и служения Отечеству.

«Для нас важно показать молодёжи, что служба в Росгвардии – это призвание, требующее мужества, дисциплины и желания приносить пользу обществу. Возможно, кто-то из ребят сегодня сделал первый шаг к выбору будущей профессии», – отметил сотрудник подразделения.

