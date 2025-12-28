Росгвардейцы Кузбасса обеспечили безопасность детей, следующих на Кремлевскую елку

В Кемерове и Новокузнецке сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечили безопасность и общественный порядок во время сопровождения группы детей в Москву для участия в праздничном новогоднем мероприятии в Государственном Кремлёвском дворце.

Отправка около 100 юных кузбассовцев проходила с новокузнецкого Международного аэропорта имени Б. Волынова и кемеровского Международного аэропорта имени А. Леонова. В состав делегации вошли воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, отличники учебы, победители и призеры республиканских конкурсов, олимпиад и дети из социально незащищенных семей.

К данному мероприятию сотрудниками вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии были приняты меры по усилению охраны правопорядка на аэровокзалах. В сопровождении сотрудников войск правопорядка, инспекторов по делам несовершеннолетних, старших групп и медицинских работников школьники отправились на Кремлевскую ёлку.

Благодаря слаженной работе сотрудников ОМОН и вневедомственной охраны безопасность детей была обеспечена в полном объеме. Посадка в самолет прошла успешно, все дети заняли свои места и в предвкушении новогодней сказки отправились в Москву.

Фото: Росгвардия