Росгвардейцы Кузбасса обеспечили безопасность во время всероссийских хоккейных матчей

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж», вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обеспечили общественный порядок и безопасность во время проведения хоккейных матчей на территории ледовой «Арены кузнецких металлургов».

В минувшие выходные состоялись матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги между командами «Металлург» (г. Новокузнецк) и «Сокол» (г. Красноярск), а также игра Молодежной хоккейной лиги между командами «Кузнецкие Медведи» (г. Новокузнецк) и «МХК Молот» (г. Пермь).

Всего спортивные мероприятия посетили около 4 тысяч зрителей. Сотрудники войск правопорядка были готовы к реагированию на возможные нештатные ситуации. Экипажи вневедомственной охраны несли службу на территории спортивного объекта и прилегающих участках, контролировали оперативную обстановку и обеспечивали сохранность имущества. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы осуществляли контроль за соблюдением установленных требований безопасности и проводили профилактические мероприятия.

Благодаря слаженным действиям подразделений Росгвардии хоккейные матчи прошли без нарушений общественного порядка.

 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/03/2026
Спорт
Новокузнецк

Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
