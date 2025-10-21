Росгвардейцы обеспечили безопасность на спортивных аренах Кузбасса

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обеспечили общественный порядок и безопасность граждан во время крупных спортивных мероприятий, прошедших в регионе в минувшие выходные.

В Кемерове сотрудники Росгвардии несли службу на территории спортивно-развлекательного комплекса «Арена», где состоялся матч чемпионата России по волейболу между командами «Кузбасс» и «Локомотив» из Новосибирска. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:3.

В Белове стражи правопорядка следили за безопасностью участников и зрителей первенства Кузбасса по рукопашному бою, проходившего на базе спортивного комплекса «Металлург».

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок во время матча Молодёжной хоккейной лиги на «Арене Кузнецких металлургов», где встретились команды «Кузнецкие медведи» и «Красноярские рыси». Хозяева льда одержали победу с минимальным преимуществом – 1:0.

Всего спортивные события собрали свыше трёх тысяч зрителей. Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии мероприятия прошли без происшествий, в спокойной и безопасной обстановке.

Фото: Росгвардия