Росгвардейцы обеспечили безопасность спортивных мероприятий всероссийского уровня в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан в ходе проведения крупных спортивных мероприятий. К обеспечению правопорядка были привлечены сотрудники вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а в Новокузнецке дополнительно задействованы бойцы ОМОН «Рубеж».

В Кемерове на территории СРК «Арена» состоялся матч 1/8 финала Кубка России по волейболу между командами «Кузбасс» и «Горький» из Нижнего Новгорода. Сотрудники вневедомственной охраны обеспечивали безопасность на объекте, несли службу на маршрутах патрулирования и реагировали на возможные внештатные ситуации. Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 3:0.

В Новокузнецке на «Арене кузнецких металлургов» имени О. Короленко прошёл матч плей-офф Всероссийской хоккейной лиги между командами «Металлург» и «ЦСК ВВС» из Самары. В обеспечении правопорядка были задействованы сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, которые контролировали пропускной режим, проводили досмотровые мероприятия и обеспечивали безопасность зрителей, а бойцы ОМОН «Рубеж» усиливали меры безопасности. Игра завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев нарушений общественного порядка в период проведения матчей, которые посетили более 5 000 зрителей, допущено не было.

