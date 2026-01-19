Росгвардейцы оказали помощь кузбассовцу при пожаре

В городе Анжеро-Судженск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь при ликвидации последствий пожара в частном секторе.

В утреннее время, находясь на маршруте патрулирования по улице Лермонтова, группа задержания вневедомственной охраны в составе старшего сержанта полиции Кирилла А. и младшего сержанта полиции Станислава Х. заметила крупные клубы дыма в частном секторе. Проследовав к месту происшествия, росгвардейцы обнаружили, что пожарный расчет осуществляет тушение возгорания в одном из жилищ.

На месте происшествия к сотрудникам Росгвардии обратился собственник домовладения, который сообщил, что в расположенном рядом гараже находятся два его автомобиля.

Росгвардейцы совместно с владельцем открыли гараж и незамедлительно приступили к эвакуации автомобилей. С использованием служебного транспорта и буксировочного троса машины были выведены из опасной зоны, что позволило предотвратить их повреждение огнем.

Убедившись в отсутствии пострадавших и оказав необходимую помощь, сотрудники Росгвардии продолжили несение службы по маршруту патрулирования.

Фото: Росгвардия