Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы оказали помощь кузбассовцу при пожаре

В городе Анжеро-Судженск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь при ликвидации последствий пожара в частном секторе.

В утреннее время, находясь на маршруте патрулирования по улице Лермонтова, группа задержания вневедомственной охраны в составе старшего сержанта полиции Кирилла А. и младшего сержанта полиции Станислава Х. заметила крупные клубы дыма в частном секторе. Проследовав к месту происшествия, росгвардейцы обнаружили, что пожарный расчет осуществляет тушение возгорания в одном из жилищ.

На месте происшествия к сотрудникам Росгвардии обратился собственник домовладения, который сообщил, что в расположенном рядом гараже находятся два его автомобиля.

Росгвардейцы совместно с владельцем открыли гараж и незамедлительно приступили к эвакуации автомобилей. С использованием служебного транспорта и буксировочного троса машины были выведены из опасной зоны, что позволило предотвратить их повреждение огнем.

Убедившись в отсутствии пострадавших и оказав необходимую помощь, сотрудники Росгвардии продолжили несение службы по маршруту патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
19/01/2026
Происшествия
Анжеро-Судженск

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus