Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы помогли разыскать пропавшую несовершеннолетнюю

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь в поиске пропавшей 12-летней девочки, на связь с которой временно не могли выйти родственники.

В вечернее время в дежурную часть поступила ориентировка о пропаже несовершеннолетней, переданная 69-летней бабушкой девочки. Получив информацию, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно приступил к поисковым мероприятиям.

По предварительной информации, девочка с бабушкой возвращалась домой, когда сообщила, что потеряла сотовый телефон. Бабушка отправилась на поиски утерянного гаджета, а ребенок остался дожидаться родственницу во дворе. Спустя время женщина вернулась, не обнаружив внучку, и сразу же обратилась за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы взяли заявительницу на борт патрульного автомобиля и совместно осмотрели прилегающую к месту проживания территорию.

Вскоре стражи правопорядка обнаружили девочку в одном из подъездов многоквартирных домов. Юная горожанка призналась, что находилась в подъезде дома, ожидая возвращения родственницы.

Росгвардейцы передали несовершеннолетнюю сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства и проведения профилактической беседы.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
20/01/2026
Происшествия
Прокопьевск

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus