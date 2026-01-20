Росгвардейцы помогли разыскать пропавшую несовершеннолетнюю

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь в поиске пропавшей 12-летней девочки, на связь с которой временно не могли выйти родственники.

В вечернее время в дежурную часть поступила ориентировка о пропаже несовершеннолетней, переданная 69-летней бабушкой девочки. Получив информацию, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно приступил к поисковым мероприятиям.

По предварительной информации, девочка с бабушкой возвращалась домой, когда сообщила, что потеряла сотовый телефон. Бабушка отправилась на поиски утерянного гаджета, а ребенок остался дожидаться родственницу во дворе. Спустя время женщина вернулась, не обнаружив внучку, и сразу же обратилась за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы взяли заявительницу на борт патрульного автомобиля и совместно осмотрели прилегающую к месту проживания территорию.

Вскоре стражи правопорядка обнаружили девочку в одном из подъездов многоквартирных домов. Юная горожанка призналась, что находилась в подъезде дома, ожидая возвращения родственницы.

Росгвардейцы передали несовершеннолетнюю сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства и проведения профилактической беседы.

Фото: Росгвардия