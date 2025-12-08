Росгвардейцы помогли таксисту вытащить машину из снега в Кузбассе

В поселке Шерегеш сотрудники таштагольского филиала вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь местному жителю, автомобиль которого застрял в сугробе.

Вечером патрулировавшие территорию росгвардейцы заметили увязшую в снегу машину «Лада Гранта». Не раздумывая, стражи правопорядка решили помочь таксисту, который перевозил двух туристов. С помощью буксировочного троса стражи правопорядка переместили автомобиль на ровный участок дороги, после чего водитель смог продолжить движение к месту назначения.

Мужчина поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. А экипаж Росгвардии вернулся к выполнению служебных обязанностей.

Фото: Росгвардия