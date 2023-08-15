Росгвардейцы помогли вернуть похищенный телефон горожанке

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании злоумышленника, похитившего мобильный телефон у посетительницы магазина.

В дневное время росгвардейцы получили информацию от правоохранителей о местонахождении подозреваемого в краже чужого имущества. В многоквартирном доме на улице Партизанской стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 40-летнего местного жителя.

По предварительной информации, ранее злоумышленник в одном из городских магазинов по продаже алкогольных напитков воспользовался моментом и с прилавка похитил смартфон 20-летней горожанки. Мужчина положил чужой телефон в карман и скрылся. Обнаружив пропажу имущества, девушка обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Похищенный телефон был возвращен законной владелице.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия