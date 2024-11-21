Росгвардейцы поздравили с праздником ветеранов войск правопорядка в Кузбассе

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ветерана войск правопорядка.

Заместитель начальника кузбасской Росгвардии полковник Василий Вахрамеев поздравил ветеранов войск правопорядка с праздничной датой.

Василий Витальевич выразил почетным гостям самые искренние слова признательности и благодарности за многолетний самоотверженный труд на благо нашей Родины, за личный вклад в сохранение лучших традиций ведомства и вручил благодарственные письма и ценные подарки.

После выступления творческих коллективов на сцене управления для ветеранов было организовано праздничное чаепитие и были сделаны памятные фотографии.

Фото: Росгвардия