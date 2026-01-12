Росгвардейцы поздравили воспитанников окуневского детского дома с наступившими праздниками

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из Ленинска-Кузнецкого филиала посетили детский дом, расположенный в селе Окунево Промышленновского муниципального округа.

Росгвардейцы привезли воспитанникам новогодние подарки, собранные личным составом подразделения, и передали детям сладкие наборы в честь праздника. В ходе визита сотрудники пообщались с ребятами, поинтересовались их успехами, планами на каникулы, уделив каждому ребенку внимание и теплые слова поддержки.

«Такие встречи позволяют не только подарить праздничное настроение, но и напомнить детям, что они не остаются без внимания и заботы. Несмотря на удаленность учреждения, мы уже более 10 лет на постоянной основе поддерживаем связь с детским домом, считая помощь и участие в судьбе воспитанников важной частью нашей социальной миссии», - отметил начальник филиала вневедомственной охраны майор Андрей Р.

Фото: Росгвардия