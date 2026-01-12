Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы поздравили воспитанников окуневского детского дома с наступившими праздниками

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из Ленинска-Кузнецкого филиала посетили детский дом, расположенный в селе Окунево Промышленновского муниципального округа.

Росгвардейцы привезли воспитанникам новогодние подарки, собранные личным составом подразделения, и передали детям сладкие наборы в честь праздника. В ходе визита сотрудники пообщались с ребятами, поинтересовались их успехами, планами на каникулы, уделив каждому ребенку внимание и теплые слова поддержки.

«Такие встречи позволяют не только подарить праздничное настроение, но и напомнить детям, что они не остаются без внимания и заботы. Несмотря на удаленность учреждения, мы уже более 10 лет на постоянной основе поддерживаем связь с детским домом, считая помощь и участие в судьбе воспитанников важной частью нашей социальной миссии», - отметил начальник филиала вневедомственной охраны майор Андрей Р.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
12/01/2026
Образование
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus