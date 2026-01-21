Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в медицинском учреждении

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обеспечил безопасность персонала и посетителей медицинского учреждения, задержав дебошира, который мог стать угрозой для медиков и других пациентов.

В вечернее время на охраняемый объект здравоохранения поступил сигнал тревоги. Прибывшие на адрес росгвардейцы обнаружили гражданина, который громко кричал, выражался нецензурной бранью и своим поведением создавал угрозу окружающим. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка успокоили и задержали 45-летнего местного жителя с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, ранее нетрезвый мужчина повел себя неадекватно и мог получить травмы, выпрыгнув из автомобиля такси. Водитель транспортного средства вызвал для него бригаду скорой медицинской помощи. Во время следования в автомобиле медиков гражданин начал вести себя агрессивно, нарушал общественный порядок, а по прибытии в больницу предпринял попытку нанести удар водителю скорой помощи. Когда дебошир продолжил нарушения на территории больницы, работники объекта вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
21/01/2026
Происшествия
Топки

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus