Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в медицинском учреждении

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обеспечил безопасность персонала и посетителей медицинского учреждения, задержав дебошира, который мог стать угрозой для медиков и других пациентов.

В вечернее время на охраняемый объект здравоохранения поступил сигнал тревоги. Прибывшие на адрес росгвардейцы обнаружили гражданина, который громко кричал, выражался нецензурной бранью и своим поведением создавал угрозу окружающим. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка успокоили и задержали 45-летнего местного жителя с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, ранее нетрезвый мужчина повел себя неадекватно и мог получить травмы, выпрыгнув из автомобиля такси. Водитель транспортного средства вызвал для него бригаду скорой медицинской помощи. Во время следования в автомобиле медиков гражданин начал вести себя агрессивно, нарушал общественный порядок, а по прибытии в больницу предпринял попытку нанести удар водителю скорой помощи. Когда дебошир продолжил нарушения на территории больницы, работники объекта вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия