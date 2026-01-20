Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы пресекли противоправные действия дебошира в междугороднем автобусе

В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка на объекте транспортной инфраструктуры и  задержали нарушителя, устроившего конфликт в автобусе.

В вечернее время на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревожной кнопки, установленной на автовокзале. Прибывшим стражам правопорядка диспетчер сообщил, что в автобусе находится мужчина, который ведет себя агрессивно, не реагирует на замечания и мешает другим пассажирам. Росгвардейцы сняли с рейса 45-летнего жителя Калтана с признаками алкогольного опьянения и задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, перед отправкой нетрезвый мужчина устроил конфликт в салоне автобуса со своим знакомым, в ходе которого начал грубо нарушать общественный порядок. Водитель транспортного средства сделал пассажиру замечание и потребовал покинуть автобус, однако мужчина отказался выполнять требования и продолжил противоправные действия. Для пресечения противоправных действий диспетчер автовокзала нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы передали задержанного для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
20/01/2026
Происшествия
Белово

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus