Росгвардейцы пресекли противоправные действия дебошира в междугороднем автобусе

В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка на объекте транспортной инфраструктуры и задержали нарушителя, устроившего конфликт в автобусе.

В вечернее время на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревожной кнопки, установленной на автовокзале. Прибывшим стражам правопорядка диспетчер сообщил, что в автобусе находится мужчина, который ведет себя агрессивно, не реагирует на замечания и мешает другим пассажирам. Росгвардейцы сняли с рейса 45-летнего жителя Калтана с признаками алкогольного опьянения и задержали для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, перед отправкой нетрезвый мужчина устроил конфликт в салоне автобуса со своим знакомым, в ходе которого начал грубо нарушать общественный порядок. Водитель транспортного средства сделал пассажиру замечание и потребовал покинуть автобус, однако мужчина отказался выполнять требования и продолжил противоправные действия. Для пресечения противоправных действий диспетчер автовокзала нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы передали задержанного для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия