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Росгвардейцы пресекли противоправные действия кузбассовца на автовокзале

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который нарушал общественный порядок и устроил конфликт с работницей одного из объектов.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому городскому объекту. На месте стражи правопорядка успокоили 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который вел себя вызывающе.

По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения на автовокзале устроил конфликт с продавцом торгового павильона, настаивая на том, чтобы разогреть его головной убор в микроволновой печи. Затем он попытался проникнуть в кассовую зону магазина. Работники автовокзала нажали тревожную кнопку, вызвав наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы предали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
19/11/2024
Происшествия
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