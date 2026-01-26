Росгвардейцы приняли участие в организации стрелковых соревнований среди городских школ

В поселке Тисуль на базе дома детского творчества состоялось муниципальное соревнование по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся образовательных учреждений. В организации и проведении мероприятия в качестве судей и наставников приняли участие представители филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

Соревнования объединили несколько команд школьников и были направлены на патриотическое воспитание молодёжи, формирование гражданской ответственности, популяризацию здорового образа жизни, а также развитие интереса к военно-прикладным видам спорта.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии координировали ход соревнований, оценивали результаты участников, оказывали методическую помощь и проводили разъяснительную работу по правилам выполнения упражнений и безопасному обращению с пневматическим оружием.

Кроме этого, в рамках мероприятия росгвардейцы рассказали юным участникам о возможностях дальнейшего профессионального образования, в том числе о Пермском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации, который осуществляет подготовку офицерских кадров для службы в подразделениях Росгвардии.

«Проведение подобных соревнований способствует формированию у молодежи ответственного отношения к занятиям спортом, развитию дисциплины и повышению интереса к нашей службе. Всегда приятно слышать вопросы о нашей профессии, видеть интерес у юношей», - отметил один из судей вневедомственной охраны.

Фото: Росгвардия