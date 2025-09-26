Росгвардейцы рассказали жителям Киселёвска о возможностях трудоустройства в подразделениях ведомства

В Киселёвске представители подразделения вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ярмарке вакансий, где для жителей города и выпускников образовательных учреждений были представлены условия поступления на службу.

Представитель кадровой службы подробно рассказала участникам о порядке трудоустройства в подразделения кузбасской Росгвардии, о предоставляемых социально-правовых гарантиях и требованиях к кандидатам. Молодёжи также представили информацию о ведомственных учебных заведениях, где можно получить профильное образование, и вручили информационные материалы.

Участникам мероприятия разъяснили, что обучение возможно в образовательных организациях войск правопорядка в Новосибирске, Перми, Саратове и Санкт-Петербурге. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, получают денежное довольствие, трёхразовое питание, обмундирование, а также дополнительные выплаты за успехи в учёбе. При этом время обучения засчитывается в выслугу лет и входит в трудовой стаж военнослужащих.

Отдельное внимание было уделено социальным гарантиям, которые ожидают поступивших на службу граждан. Среди них стабильное денежное содержание, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, предоставление оплачиваемых отпусков и компенсаций за жильё, а также карьерный рост.

Дополнительную информацию о доступных вакансиях в подразделениях Росгвардии можно получить на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

