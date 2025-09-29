Росгвардейцы разыскали похитителя сыра из супермаркета

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали и задержали мужчину, скрывшегося из торговой точки с полными карманами неоплаченного сыра.

В дневное время стражи правопорядка получили информацию, о злоумышленнике, который может быть причастен к хищению товара из местного магазина. В ходе поисков на улице Конева росгвардейцы обнаружили подходящего под описание злоумышленника. 32-летний местный житель был задержан для проверки. В карманах его одежды находилось 8 упаковок похищенного сыра.

По предварительной информации, к правоохранителям обратился работник торговой точки и сообщил, что посетитель похитил продуктовый товар и, спрятав его под одежду, покинул магазин, проигнорировав требования остановиться.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

Фото: Росгвардия